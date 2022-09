Jack-Amrabat-Barak: le certezze stanno in mezzo. Maleh sullo sfondo

Vincenzo Italiano fa la conta dei disponibili, come succede spesso di recente. L’allenamento di ieri ha certificato il ritorno di Alfred Duncan fra i disponibili. Notizie meno positive su altri fronti. Certe le assenze di Milenkovic e Dodô, prevale il pessimismo anche per quanto riguarda Gonzalez, Sottil e Zurkowski. Anche ieri non hanno lavorato in gruppo. Difficile immaginare una loro convocazione per Istanbul, a meno di recuperi in extremis. In ottica formazione è lecito aspettarsi qualche cambio rispetto all’undici titolare di Bologna, ma i tanti infortuni limitano le rotazioni.