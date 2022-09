Gollini e Terracciano, “una poltrona per due”: Italiano sceglie il n°1?

"Una poltrona per due". Così La Nazione definisce l'alternanza dei portieri in casa Fiorentina, tra coppa e campionato. Gollini e Terracciano sono entrambi alla ricerca di continuità; nel rendimento e nelle prestazioni. Sembrava che Italiano avesse scelto: Terracciano per le gare di coppa (Conference e Italia), mentre Gollini per la Serie A. Poi la partita con il Riga ha di nuovo reso tutto incerto. Le carte sono state rimescolate e forse anche le certezze dei diretti protagonisti.