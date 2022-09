Oggi la partenza della Fiorentina direzione Turchia. Ecco i viola in dubbio

Ecco gli assenti ed i viola in dubbio per la trasferta turca

La partenza della Fiorentina di mister Vincenzo Italiano direzione Istanbul è prevista per oggi, quando si saprà anche chi, tra gli acciaccati dei gigliati, potrà partecipare alla trasferta turca. Per la seconda partita del girone di Conference League, infatti, secondo il Corriere dello Sport il tecnico viola spera di poter aver a disposizione due esterni fondamentali come Sottil e Nico Gonzalez, con il primo che ha chiuso la partita in anticipo a Bologna per un fastidio alla schiena, e il secondo sempre alle prese con la tallonite che lo bracca da ormai troppo tempo.