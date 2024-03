Italiano sfida Gasperini. Al Gewiss alta posta in palio sognando l’Europa

Ci dovremo abituare allo scontro fra Fiorentina e Atalanta, visto che le due squadre si incroceranno ben tre volte in 40 giorni fra campionato e Coppa Italia. Partite decisamente importanti per determinare il delicato finale di stagione di entrambe, fra corsa all'Europa in campionato e tanta voglia di vincere un trofeo. Mettiamoci poi che sia per Gasperini che per Italiano ( con voci rimbalzate anche ieri ) potrebbe finire il ciclo al termine della stagione e l'importanza della posta in palio si deduce da sola.

Ultima chiamata

Secondo Repubblica, quella di oggi è un'ultima chiamata per la Champions, in particolare per i viola. Il quarto posto resta distante di 11 punti, mentre per l'Atalanta 7: soprattutto i bergamaschi sperano di rimanere in scia al Bologna, anche se pure il quinto posto potrebbe consegnare la quinta piazza al nuovo super torneo, visto il ranking europeo. Curiosamente, scrive il quotidiano, molto dipenderà proprio da Atalanta e Fiorentina, che passando il turno nelle rispettive competizioni hanno portato altri punti preziosi, in vista dei quarti. Il match del Gewiss Stadium, di fatto, porterà con sé una posta in palio altissima e un ambiente decisamente caldo.