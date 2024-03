Secondo quanto appreso dal direttore di Sportitalia Michele Criscitiello , la Fiorentina e Vincenzo Italiano hanno concordato il loro addio al termine della stagione . A prescindere da quelli che saranno i risultati ottenuti dalla squadra, sia in campionato che in Conference League o in Coppa Italia, al termine della stagione si consumerà il divorzio consensuale tra le due parti. Secondo quanto appreso , tra i possibili sostituti non ci sarebbe nella lista gigliata il nome di Maurizio Sarri .

Il bilancio di Vincenzo Italiano

Nei tre anni alla guida della Fiorentina, Italiano può vantare una media punti di 1,68. Per lui, infatti, sono 145 le partite totali di cui 71 vinte, 30 pareggi e 44 sconfitte. In tutte le stagioni, l'unica eliminazione nelle Coppe riguarda la sconfitta nel doppio confronto contro la Juventus in semifinale di Coppa Italia durante la prima stagione (oltre al ko nella final four contro il Napoli). Mentre anno scorso, la Fiorentina come ben sappiamo ha raggiunto (e poi perso) entrambe le finali delle competizioni disputate (Coppa Italia e Conference). Nella stagione corrente, la Fiorentina è in corsa in tutte e tre le competizioni.