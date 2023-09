Italiano e il lavoro durante la sosta: 5 punti per migliorare la Fiorentina

Lavori in corso per la Fiorentina di Italiano in questa sosta, con il tecnico viola che si sta concentrando su 5 priorità assolute all'interno di un programma più ampio con ulteriori modifiche, variazioni e aggiunte lungo il percorso. Come riporta il Corriere dello sport infatti Italiano si starebbe concentrando su 5 punti ben delineati: 1) decidere la gerarchia tra Terracciano e Christensen; 2) sistemare la fase difensiva che continua a prendere gol evitabili e, intanto, la Fiorentina ha la peggior difesa del campionato; 3) far coesistere Arthur e Maxime Lopez come alternativa alla formula regista + mediano di quantità; 4) recuperare gli esterni offensivi al miglior rendimento, da Ikoné a Sottil, da Brekalo a Kouame; 5) puntare forte o su Beltran o su Nzola come attaccante di riferimento, in attesa di un possibile cambio di modulo. Non che Italiano abbia iniziato il lavoro in questi giorni, però la sconfitta di San Siro se possibile ne ha accelerato i tempi.