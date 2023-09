Terracciano contro Christensen: Italiano si prepara a scegliere

Terracciano o Christensen? Questo il dubbio che Italiano si porterà con se per tutta la sosta. La Fiorentina cerca un portiere titolare e come gli anni scorsi, il testa a testa è serrato. A Firenze hanno visto fallire prima Dragowski, poi Gollini e infine Sirigu. Terracciano ha sempre respinto ogni tipo di concorrenza. E con le sue 102 presenza con la maglia viola, è pronto a riconfermarsi anche in questa stagione. Bravo nella gestione della palla con i piedi, rendimento costante e lineare fra i pali. Difficile vedergli fare errori da matita rossa ma raramente ha sfoderato la parata inaspettata che grida al miracolo. Per giudicare il nuovo arrivato Oliver Christensen è invece ancora un po’ presto, ma l’impressione iniziale è esattamente opposta. Anche il danese è bravo con i piedi ma, al contrario del compagno, è in grado anche sfoderare grandissime parate alternandole a qualche errore di troppo. Lo riporta La Nazione.