Italiano 2.0, ‘il tarantolato consapevole’: entusiasmo tutto per lui

In campo, invece, non c'è spazio per gli show colorati. Italiano piuttosto non lesina parecchi silenzi e occhiate fisse, mentre fa roteare il fischietto. Scruta e valuta, parla meno, urla poco, scuote semmai la testa. Un segnale di pericolo per i giocatori, lancia qualche coltellata a media voce sapendo che può permettersi tutto: il gruppo in genere lo adora e lui poi prenderà sotto braccio anche il tipo che si deve vergognare per aver sbagliato come un pivello davanti alla porta, si fa così, duri fuori e morbidi dentro.