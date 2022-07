Commisso, Barone e il tifo: quello che fa stare bene questa Fiorentina

Nella presentazione della squadra, avvenuta ieri in piazza a Moena, è andato in scena uno spettacolo speciale a tinte viola. Un gran numero di tifosi ha accolto la squadra con cori e canti. Italiano salta a ritmo dei cori a lui dedicati, Barone sorridente chiama Commisso che manda un suo messaggio a tutto il popolo viola. Insomma, un clima di festa, un clima che sembra un lontano parente di quello che si respirava a fine maggio. Sarà stato merito di Jovic, Mandragora e Gollini. Oppure del carisma di Italiano, non c'è una risposta certa. Quello che conta è che adesso a Firenze si sta bene, si respira. Un clima così, a luglio, non si percepiva da molto tempo.