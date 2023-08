Inter, niente Samardzic a centrocampo: occhi in casa Fiorentina

L'Inter, dopo la trattativa non andata a buon fine per Samardzic, sarebbe alla ricerca di un altro giocatore per completare la batteria del centrocampo. Come scrive Tuttosport, sono tre i nomi sulla lista nerazzurra che incuriosiscono maggiormente, cercando un profilo europeo low cost. Il primo è quello di Ndombelé, campione d'Italia nella passata stagione con il Napoli e ancora in uscita dal Tottenham. Poi, oltre a tornare di moda il nome di Maggiore della Salernitana, piace anche Antonin Barak della Fiorentina, attualmente in fase di recupero causa infortunio e lasciato fuori dalla lista per l'Europa dai viola, anche se i rapporti tra i club non sono idilliaci.