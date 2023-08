Il messaggio del Rapid Vienna: “Uniti, vinceremo”. Fiorentina, non avere paura

"Uniti. Combatteremo. Per la vittoria". Questa la scritta incisa sull'Allianz Stadium di Vienna, teatro dell'andata dei playoff di Conference League tra Fiorentina e Rapid Vienna. Dietro alla statua di Dionys Schonecker, posta davanti all'impianto, le parole caricano la squadra austriaca per ogni gara in casa. Giovedì toccherà alla Fiorentina e il caso ha voluto, che il viola non sia un colore proprio ben visto dal Rapid Vienna.