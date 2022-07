Indicazioni dalle amichevoli: Cabral risponde a Jovic, Amrabat illumina

Dopo le scorribande del neo-acquisto Jovic contro il Real Vicenza nel match del 12 luglio (4 i gol per il serbo), è arrivata ieri la risposta di Cabralnei 45 minuti del match contro l'Olginatese, con il brasiliano che ha fatto poker rispondendo per le rime al compagno di reparto. Un botta e risposta a distanza che è ossigeno puro per Italiano, il quale ha parlato anche della forma dell'attaccante ex Real Madrid: «Siamo andati meglio della prima uscita, Jovic era appesantito dai carichi di lavoro ma lo abbiamo schierato e ha fatto bene. Siamo più avanti di un anno fa sicuramente».