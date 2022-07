Cabral-Jovic e Mandragora-Amrabat, che duelli! E Ikonè manda buoni segnali

Poker per il brasiliano, 'solo' doppietta per il serbo

Tredici gol complessivi, il duello tra i centravanti viola Cabral e Jovic si risolve con un 4-2 in favore del brasiliano, che ha dato qualche segnale di orgoglio per recuperare lo sprint mentale finora mancato. IL serbo ha effettuato movimenti di ritorno più profondi e già si vede una parte del lavoro che Italiano gli chiederà quando la forma sarà migliore. Buoni segnali anche da Ikonè, ce sta cercando di abbinare concretezza e fantasia. E poi l'alternanza in regia tra Amrabat, ancora elogiato da Italiano, e Mandragora, che ha nel tiro l'arma in più. In vetrina anche Pierozzi.