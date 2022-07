Rebus Milenkovic: per ora niente offerte, la Fiorentina spera di tenerlo

Ad oggi per lui non è arrivata un'offerta ufficiale alla Fiorentina, ma tante squadre hanno messo il serbo nel mirino. Nel frattempo i viola mandano messaggi di affetto, per bocca di Barone e di Italiano. I rapporti fra le parti sono decisamente buoni, Milenkovic è innamorato di Firenze e l'agente (Ramadani) è lo stesso di Italiano e Jovic. L'impressione è che la questione non diventerà mai una telenovela e a un certo punto si prenderà la decisione definitiva, senza iniziare la stagione con il giocatore ancora in bilico.