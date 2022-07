Rivivi con Violanews la festa di Moena: tutti i VIDEO della presentazione

E' stata davvero una festa per la Fiorentina a Moena: dai cori dei tifosi alle gag sul palco, durante la presentazione della squadra che si sta preparando per la stagione 2022-2023 c'è stato spazio per la grande concentrazione di Italiano e il saluto di Commisso che segue i viola da Oltreoceano. Violanews.com vi propone di seguito la raccolta di tutti i video realizzati dall'inviato Giovanni Zecchi durante l'evento.