Il ritorno dei “prestati”: ultima chance o addio definitivo

Come riportato dalla Nazione, il primo di tutti è Pulgar, di rientro dalla Turchia. Il cileno, visto la situazione con Torreira, potrebbe provare a rilanciarsi come vice Amrabat. Anche Benassi sarà un nome che potrà arricchire il centrocampo viola. Kouamé invece, si porta con sé l'ottima stagione in Belgio e chissà, potrebbe essere lui la terza punta. Ranieri e Zurkowski sono, ad oggi, i giocatori con più chance di vestire la maglia viola il prossima anno. Vedremo cosa Italiano deciderà in quel di Moena.