Il patrimonio netto rende la Fiorentina un esempio da seguire

PSG, Liverpool, Manchester City e molti altri top club hanno composto la classifica, riportata ieri dal sito della UEFA, sul patrimonio netto. A far compagnia a queste grandi squadre c'è anche la Fiorentina di Rocco Commisso, che da quando è arrivato a Firenze ha sempre dato una grande importanza ai conti della propria squadra. In virtù dei suoi 293 milioni, la Fiorentina rappresenta il sesto sodalizio per potenzialità economica in Europa. Con Roma e Inter, in Italia che sono caratterizzate da un "bel" segno meno. Numeri che certificano i debiti di queste società. Insomma, sottolinea la Nazione, la Fiorentina continua ad affermarsi in Europa, attraverso i conti, il Viola Park e la crescita del club. Adesso non resta che riaprire la bacheca. (Ecco spiegato il patrimonio netto)