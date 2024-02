Intanto i conti sorridono. Fiorentina in top 10 europea per patrimonio netto

Se da un lato il 2024 è stato fin qui disastroso dal punto di vista dei risultati sportivi, dall'altro la Fiorentina continua a vivere una situazione di ottima salute per quanto riguarda i conti della società (tema da sempre caro alla proprietà). La UEFA ha infatti da poco diffuso un report per quanto riguarda il patrimonio netto delle società che militano nei campionati continentali riguardo al 2023 e la Fiorentina continua ad essere, in questo senso, un esempio estremamente virtuoso anche a livello europeo. La società viola si trova infatti al sesto posto per quanto riguarda questa speciale classifica guidata dal Manchester City con 1.3 miliardi di euro di patrimonio netto. I viola si trovano, con 293 milioni di euro, dietro al Bayern e davanti al PSG. I dati sono stati riportati dai colleghi di Trasfermarkt e certificano, di contro, l'andamento disastroso di Roma e Inter rispettivamente con -436 milioni e -162 milioni.