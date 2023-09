Fiorentina, il paradosso del gol: segnano tutti tranne… le due punte

La Repubblica scrive di come in questo inizio di stagione la Fiorentina stia vivendo un paradosso accaduto raramente a Firenze

In casa Fiorentina c'è un paradosso che non è mai avvenuto nell'epoca dei tre punti: la viola ha il terzo migliore attacco della Serie A, con la media di due gol esatti a partita, senza nemmeno uno dei due "numeri nove" nella classifica marcatori. Davanti la Fiorentina crea, ma non segna con i suoi centravanti. La principale preoccupazione di questo inizio di campionato è Nzola che sembra aver patito particolarmente il salto dallo Spezia alla Fiorentina e nelle scorse partite al Franchi ha ricevuto anche dei fischi da parte dei tifosi. Beltran invece, nonostante i 25 milioni spesi per il suo cartellino, ha più tempo per adattarsi ad un calcio totalmente diverso da quello argentino. Intanto Italiano può coccolarsi Nico Gonzalez che con la rete di Frosinone è giunto al quinto gol in nove partite. Lo riporta La Repubblica