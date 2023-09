Nzola, Beltran e la loro astinenza: una pericolosissima maledizione

Anche perché per il resto l’avvio di stagione ha fatto registrare il segno più praticamente in tutti i parametri: +5 punti rispetto alle prime sei giornate dello scorso campionato, sette gol in più segnati, tre vittorie contro una.

L'attacco della Fiorentina preoccupa e sta diventando una (pericolosissima) maledizione. Del resto, dopo nove partite passate senza che sia arrivato lo straccio di un gol da M’Bala Nzola e Lucas Beltran, sarebbe inutile girarci attorno. Se ne discute in città e, ovviamente, anche all’interno dello spogliatoio viola. Anche perché per il resto l’avvio di stagione ha fatto registrare il segno più praticamente in tutti i parametri: +5 punti rispetto alle prime sei giornate dello scorso campionato, sette gol in più segnati, tre vittorie contro una. Insomma, la Fiorentina è partita meglio eppure si ritrova con un bel nodo da sciogliere. Quello dei suoi due numeri 9 e della loro astinenza. Lo riporta il Corriere Fiorentino.