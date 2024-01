Il momento è cruciale. Ascoltare Italiano ed evitare il passato

Il momento è cruciale, anche se di partite ce ne saranno tante da qui alla fine della stagione, certamente più pesanti di questa. Come scrive La Nazione, la gara di questa sera a Reggio Emilia contro il Sassuolo per il futuro della Fiorentina ha un peso specifico ben preciso. Lo sanno bene i 6mila che passeranno questa Befana in trasferta per spingere la squadra di Italiano verso un altro risultato che darebbe concretezza alle ambizioni europee di prima fascia, oltre ad una solidità mentale solo sperata, in passato, e da qualche tempo ottenuta a suon di vittorie prese nella maniera più cinica possibile. Questa è la Fiorentina che piace a Italiano. Una squadra figlia del momento e delle difficoltà che sono arrivate in termini numerici. Per giocare bene e ritrovare lo smalto migliore ci sarà tempo. Ad oggi i viola riescono ad andare sopra le difficoltà, con la consapevolezza dei propri mezzi, acquisita con gli ultimi successi. Vittorie che non sono un caso. Anzi.