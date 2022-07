Il futuro di Milenkovic resta un rebus: sarà cessione o rinnovo?

Una delle questioni di mercato più calde in casa Fiorentina riguarda il futuro di Nikola Milenkovic. I rapporti tra i viola e il difensore serbo sono ottimi, tanto che in caso di offerta da una big, in Italia o all’estero, il club viola la prenderà seriamente in considerazione. L’offerta economica ovviamente non dovrà essere inferiore ai 15 milioni di euro richiesti dai viola.