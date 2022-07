Milenkovic snodo cruciale: derby d’Italia, ma non al ribasso

Lo snodo del mercato della Fiorentina - nota La Nazione - passa da quello che potrà accadere con Milenkovic. Nel testa a testa fra Inter e Juventus, la lancetta sembra puntare più sul bianconero che sul nerazzurro. Se sul piatto non dovesse esserci una proposta all’altezza (17 milioni), la Fiorentina e Milenkovic non avranno problemi a riparlare di futuro come già fatto un anno fa. Spazio anche ai nomi dei possibili candidati all’eredità di Milenkovic. Le strade che portano a Le Normand(Real Sociedad) e Kumbulla (Roma) restano in piedi ma risultano piuttosto complicate - chiosa il quotidiano.