Il doppio ex Viali: “Fiorentina, Lecce primo snodo importante. Sarà battaglia”

Mancano ormai poche ore al fischio d'inizio di Lecce-Fiorentina, monday night di giornata in Serie A. Per presentare la sfida, Il Corriere dello Sport ha intervistato il doppio ex William Viali . Questi i passaggi più interessanti delle sue dichiarazioni: "Lo scorso anno la formazione di Italiano ha giocato a tratti il miglior calcio del campionato, quest’anno probabilmente stanno faticando complice anche l’impegno in Europa. Alcuni giocatori si devono abituare al nostro calcio, ma sono convinto che possono crescere e recuperare il terreno perduto, la partita di Lecce però potrebbe rappresentare un primo snodo importante di questo campionato".

Viali si è poi concentrato sulla sfida: "Sarà una battaglia, perché la Fiorentina deve lanciare dei segnali ai suoi tifosi, il Lecce invece è a caccia del primo successo interno della stagione. Trovare i tre punti per i giallorossi sarebbe importantissimo in chiave salvezza, perché dietro nessuno sembra essere in grado di cambiare passo in questo momento, fatta eccezione per il Monza. Sono convinto però che si affronteranno a viso aperto e proveranno a portare a casa i tre punti, il pareggio è un risultato che in questo momento non serve a nessuna delle due formazioni. Occhio però all’effetto Via del Mare, il pubblico sugli spalti a Lecce può fare sempre la differenza".