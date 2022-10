Lecce-Fiorentina, le probabili formazioni: torna Nico. La decisione sul portiere

Dopo la roboante vittoria ottenuta contro gli Hearts in Conference League la Fiorentinacerca la ripartenza anche in Serie A. L'avversario di turno è il Lecce dell'ex viola Baroni, capace di raccogliere 7 punti nelle prime 9 giornate. I salentini sono apparsi in netta crescita nelle ultime uscite, nonostante siano reduci dalla sconfitta di misura contro la Roma, maturato in inferiorità numerica per buona parte della gara. La sfida non è di certo banale.