Il commento: “Troppe disattenzioni in campo e quei cori da evitare fuori”

I problemi di piazzamento sui calci da fermo e l’ambizione da rimodulare contro le grandi. Il brutto spettacolo per alcune offese razziste

Sulle pagine sportive de La Nazione troviamo il commento di Angelo Giorgetti a Fiorentina-Napoli. Il terzo ko contro una grande - si legge - arriva dopo una partita in cui la Fiorentina non riesce a mostrare identità, è la prima volta che succede da quando c’è Italiano e una crisi di crescita ci può stare. Peggio sarebbe se la mancata impresa contro l’Inter avesse abbassato l’ambizione di un gruppo che l’aveva velocemente ritrovata, ma questo lo scopriremo nelle prossime partite. C’è l’alibi del fallo di Insigne sulla ribattuta di Dragowski prima del gol di Lozano, ma poco comprensibili sono le disattenzioni che determinano gli episodi decisivi a favore del Napoli.

Fiorentina preda troppo semplice per il contropiede di Osimhen nell’azione del rigore – il Napoli stava cercando i lanci lunghi con occhio sempre più libidinoso – e pessima figura della difesa in linea sulla punizione di Zielinski per Rrahmani. Quello del piazzamento sui calci da fermo è un deficit che Italiano dovrà affrontare con molta determinazione, considerato il numero di situazioni negative subite anche contro l’Inter. Sono piaciuti ancora meno alcuni cori volati dalla curva contro i tifosi del Napoli («Vesuvio lavali col fuoco») e alla fine della partita il cronista di Dazn ha riportato la dura reazione di Koulibaly contro alcuni tifosi che durante l’intervista gli stavano rivolgendo frasi razziste, segnalando anche ululati nei confronti di Anguissa e Osimhen. Un peccato, considerato il bel colpo d’occhio del Franchi.