Il commento: “Ikoné, Gonzalez, Cabral e Jovic… cosa vuoi di più dalla vita?”

Sulle pagine sportive de La Nazione troviamo anche il commento di Cosimo Zetti sulla gara di ieri sera vinta dalla Fiorentina 2-1 sul Milan. Questo un estratto: "Si avverte la netta sensazione di potersi togliere tante belle soddisfazioni, in campionato ma soprattutto in Conference e Coppa Italia. Una vittoria di ottimo auspicio, la conferma, dopo i tre punti conquistati a Verona, di una crescita costante, anche a livello di mentalità".

Zetti conclude concentrandosi su qualche singolo: "La rinascita di Ikonè, ancora decisivo dopo l’assist di Verona per Barak, e la freddezza di Gonzalez dal dischetto. Per non parlare dei due centrali di difesa e di un Cabral che ora è davvero funzionale al gioco di Italiano. Infine Jovic: entra e segna subito. Cosa vuoi di più dalla vita?".