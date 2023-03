La Fiorentina cancella il Milan. Finalmente una notte magica

Una notte magica, finalmente. Primo trionfo con una big, seconda vittoria di fila e la voglia di proseguire sulla strada della continuità. La Fiorentina si rilancia nel giorno del ricordo di Davide Astori, a cinque anni dalla sua scomparsa, in un Franchi tutto esaurito e si prepara al meglio anche per l’altra competizione, la Conference League. Come scrive Repubblica, se tutto torna a girare per il verso giusto, Italiano e i suoi possono davvero divertirsi. Mancava un colpo contro una big ma il tecnico viola mette da parte la tattica: dentro Ikoné dal 1' per il più "conservativo" Saponara, spingendo sull’acceleratore, convinto che il Milan avrebbe concesso spazi.