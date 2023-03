L’attacco viola vive uno stato di grazia: funziona tutto, anche Ikoné

Finalmente le ali, o gli attaccanti esterni come Italiano ama chiamarli. La soddisfazione di Italiano passa dalla buona gara di Ikoné e Gonzalez, oggetto dell'analisi del Corriere Fiorentino. Rigore procurato da uno e trasformato con freddezza dall'altro sotto la Fiesole, seconda volta consecutiva che il francese crea i presupposti per il gol che spacca la partita dopo Verona. "E' in un buon momento", conferma Italiano, che infatti lo ha preferito a Saponara per affrontare Theo Hernandez. "Piano piano migliorerò ancora", conferma il diretto interessato.