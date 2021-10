Il commento del Corfio: “Salvate il soldato Dusan”

Gettare Vlahovic in pasto agli ultras ha comportato due effetti collaterali non da poco...

(...) Commisso ha fatto bene a tentare di trattenere Vlahovic, ma sa che il rinnovo del contratto sarebbe servito a fargli guadagnare di più in caso di cessione del giocatore, non a rivestire Vlahovic di viola per i prossimi vent’anni. E pur sapendolo ha commesso un errore strategico esponendo il suo investimento alla mercé dei tifosi. Gettare Vlahovic in pasto agli ultras ha comportato due effetti collaterali non da poco: la svalutazione immediata del pezzo più pregiato della rosa (ora che tutti sanno che non può più rimanere) e il rischio di rottura di un giocattolo che stava cominciando a funzionare. (...)