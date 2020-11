Il commento: “Fiorentina, continuiamo a farci del male. Fino a quando?”

A seguire vi proponiamo un estratto dell’editoriale firmato Ernesto Poesio sul Corriere Fiorentino:

(…) La domanda torna pressante e appare non più rimandabile: continuare o no con questa guida tecnica? Il momento di decidere una volta per tutte è arrivato. La sosta per le nazionali offre ai dirigenti e a Commisso l’occasione di cercare con il cambio di panchina quella svolta che in campo proprio non si vede nonostante tutte le (indubbie) buone intenzioni di Iachini. Una scelta difficile, soprattutto dopo le parole di Rocco nelle scorse settimane, ma difficilmente rimandabile. E soprattutto, non essendo arrivata una sconfitta, una scelta di cui assumersi in pieno la responsabilità anche davanti ai giocatori. I nomi sul tavolo (in attesa di convincere Sarri a giugno) non sono tantissimi. Cesare Prandelli al momento sembra il più gettonato e lui stesso non ha nascosto che davanti a un’offerta viola difficilmente potrebbe dire di no. Potrebbe così arrivare ancora dal passato la soluzione tampone per provare a riaccendere un po’ di entusiasmo in attesa di riuscire a costruire un po’ di futuro. (…) Servono decisioni forti. Il tempo adesso c’è, manca solo una telefonata da New York. A meno che non si voglia continuare a farsi del male