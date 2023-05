Calabrese: “A Praga senza troppa tensione, ma serve lavorare sulla testa”

La vittoria contro la Roma tiene in vita le speranze di ottavo posto da parte della Fiorentina che, scrive Giuseppe Calabrese su Repubblica, dimostra la "forza tecnica e interiore di questo gruppo. La fotografia di una stagione straordinaria portata fino all’estremo". La partita contro il Sassuolo potrebbe succhiare energie in vista del West Ham ma Italiano non è abituato a fare calcoli. "Giusto così, è questo il dna della sua squadra, il suo gioco non ammette pause. Ogni partita è una storia a sé, e non importa se tre giorni dopo ti giochi l’Europa". Più che sul fisico, il tecnico dovrà lavorare sulla testa della squadra.