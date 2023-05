Un gol e un bacio lanciato a Firenze. Jovic trova conforto in campionato

Come successo dopo la semifinale di ritorno di Basilea, Luka Jovic ha trovato di nuovo conforto in campionato. In Svizzera aveva sbagliato alcune occasioni, rischiando di compromettere il cammino europeo della Fiorentina

Il Corriere Fiorentino si sofferma sulla prestazione di Luka Jovic. Il serbo trova il gol e si conferma essere in grande forma. Come successo dopo la semifinale di ritorno di Basilea, Luka Jovic ha trovato di nuovo conforto in campionato. In Svizzera aveva sbagliato alcune occasioni, rischiando di compromettere il cammino europeo della Fiorentina. Poi contro il Torino e adesso contro la Roma mette a segno un gol, sfruttando le occasioni create. Il miglior modo per salutare i tifosi nell’ultima partita casalinga, in attesa di capire cosa succederà in estate vista la sua stagione ondivaga. A Torino Italiano lo aveva lanciato a partita in corso, mentre ieri contro la Roma lo ha scelto titolare e lo ha tenuto fino alla fine, lasciando che il serbo ripagasse la sua fiducia.