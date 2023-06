Il centrocampo e non solo: il solito Nico Gonzalez. Mandragora e Ikonè rimandati

Bocciati invece Mandragora e Ikonè. Per l'ex Torino pesa l'errore in finale, dopo una stagione ricca di sacrifico. Per Ikonè invece, rimane il dubbio principale: "Il francese è bravo, oppure no?"

Ed eccoci al centrocampo, comprendendo anche gli esterni. La Nazione considera sullo stesso piano tre giocatori: Amrabat, Nico Gonzalez e Castrovilli (tutti con 6,5). Per i primi due, la stagione è positiva ma segnata da qualche rammarico. Il marocchino non ha mai segnato e l'argentino spesso non è stato decisivo come qualcuno si aspettava. Per il centrocampista viola invece, la stagione è stata in netta crescita, soprattutto dopo il brutto infortunio. Peccato non averlo avuto dall'inizio. Barak (6) si guadagna la sufficienza con i suoi numeri: 8 gol e un assist, mica poco. Bocciati invece Mandragora (5,5) e Ikonè (5,5). Per l'ex Torino pesa l'errore in finale, dopo una stagione ricca di sacrifico. Per Ikonè invece, rimane il dubbio principale: "Il francese è bravo, oppure no?". Ancora nessuno è arrivato ad una risposta certa.