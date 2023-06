La difesa viola: bene Terracciano, regna la sufficienza. Ranieri sorprende

Terracciano (6) gioca una stagione sottolineando la sua affidabilità, così come Milenkovic (6) che però è condizionato da qualche alto e basso. Male Martinez Quarta (5,5) che inizia con qualche difficoltà poi si ritrova

Ecco le pagelle della difesa della Fiorentina.La sufficienza, salvo che qualche eccezione, regna sovrana. Terracciano (6) gioca una stagione sottolineando la sua affidabilità, così come Milenkovic (6) che però è condizionato da alti e bassi. Male Martinez Quarta (5,5), che inizia con qualche difficoltà poi si ritrova, ma non riesce ad ottenere continuità. Molto bene invece Biraghi (6,5) e Dodò (6,5). Gli esterni sono, le armi principali della Fiorentina di Italiano. Il brasiliano ci mette un po' ad ingranare, poi esplode definitivamente. L'ex Inter si dimostra una certezza. Menzione d'onore infine per Ranieri (7), che sorprende tutti, anche lo stesso Italiano. Da escluso a carta fondamentale, che stagione la sua.