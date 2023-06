La classe di Bonaventura domina su tutto. Igor, quante delusioni

Continua il pagellone della Nazione dopo la stagione della Fiorentina. Dopo l'allenatore e la società, ecco il migliore e il peggiore. Il primo è indubbiamente Giacomo Bonaventura (7). Con la sua classe ha dominato in mezzo al campo, dimostrandosi quel giocatore fondamentale per il gioco di Italiano. Il gol segnato nella finale contro il West Ham sembrava un risarcimento per l’annata in apnea. Tanta fatica, tanti i bersagli colpiti (7) e gli assist per i compagni (6). Il peggiore invece è Igor (5). Il brasiliano conclude un stagione ricca di momenti di difficoltà. Il gol preso in finale e le urla di Italiano racchiudono tutto ciò. Doveva essere un anno di crescita, invece il brasiliano è andato incontro a delusioni sempre più importanti.