La società e l’allenatore, le pagelle di fine anno: Italiano supera Commisso

La Nazione stila il consueto "pagellone" di fine anno. Dalla squadra, alla società tutti hanno ricevuto il proprio voto al termine della stagione 2022-23. Soffermandosi, per adesso, su Italiano e Commisso possiamo notare come i voti siano nettamente sufficienti, con quello del tecnico di poco superiore a quello del presidente viola. Partendo da Italiano, 7 in pagella: "Prime due finali perse per l’allenatore emergente del calcio Italiano, che in questa stagione ha dimostrato di non essere integralista nel modulo". Scrive così il noto quotidiano che sottolinea come il tecnico abbia dimostrato maturità e senso di adattamento quest'anno. Ci sono dei lati da migliorare, ma il merito principale è quello di aver tenuto tutti sul pezzo fino alla fine. 6,5 per la società: "Il quarto anno sotto il cielo italo-americano ha percorso una strada piena di curve, non sono mancati i momenti difficili e perfino una dura contestazione allo stadio dopo il ko interno contro il Bologna". Commisso ha affrontato un anno ricco di emozioni, con momenti complicati. La delusione finale è stata tanta, l’augurio è che la proprietà sappia valorizzare la crescita di tutte le componenti del club, limitando la quota di permali e rancori per le critiche. Comprese quelle sul centravanti: come sarebbe finita, se fin dall’inizio ce ne fosse stato uno davvero funzionale al gioco di Italiano?