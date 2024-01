Repubblica: “Incontro tra Ikonè, dirigenza e Italiano. Fiducia al francese”

Gli errori di Jorko

Dunque Jorko, così si fa chiamare, non si muoverà in questa sessione di mercato e, semmai, avrà l’opportunità di riscattare quanto fatto finora. Perché al netto di alcune gare in cui il francese è riuscito a mostrare il suo talento, più nell’abilità a strappare e a creare superiorità numerica che nel finalizzare, i due anni alla Fiorentina non sono stati sufficienti. Per la cifra pagata, intorno ai 15 milioni di euro, e per il sistema di gioco di Vincenzo Italiano, che ha provato in ogni modo a esaltarne le qualità. Nove gol e undici assist in 93 gare fin qui disputate in tutte le competizioni. Non certo quella continuità e quel bottino realizzativo che si sarebbe atteso il tecnico. E con lui anche la società, che aveva individuato in lui quel giocatore perfetto (almeno nei piani) per completare un tridente che ha in Nico Gonzalez il suo diamante. Prima l'errore di Monza, dopo esser fuggito in velocità e aver saltato il portiere per poi perdere l’attimo e non segnare. Poi il rigore a Riad, che ha messo in evidenza da una parte tutta la sua voglia di voltare pagina e di riprendersi la piena fiducia dell’ambiente, culminata con un errore decisivo a cui hanno fatto seguito alcune ore davvero difficili.