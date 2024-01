FOTO Buone notizie per Nico, anche Dodò in gruppo ed esulta anche…Amrabat

Dodò lavora in gruppo e ha disputato anche la partitella in famiglia. Nico Gonzalez si allena e vede da vicino la partita con l'Inter, domenica

Arrivano buone notizie per quanto riguarda gli infortuni in casa Fiorentina. "Il Pentasport" racconta che oggi Nico Gonzalez si è allenato con la squadra per tutta la durata della seduta. Un segnale molto incoraggiante in vista della partita di domenica sera, contro l'Inter. Vincenzo Italiano potrebbe ritrovare il suo 10 per la partita del "Franchi", almeno per uno spezzone di partita.