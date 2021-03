Iachini, ora hai un Pulgar in più. Il cileno nuova certezza dalla quale ripartire

Focus su Erick Pulgar all’interno del Corriere dello Sport-Stadio. Il quotidiano sottolinea come l’assenza causa covid del centrocampista cileno, elemento essenziale nello scacchiere tattico per la sua concretezza a volte poco appariscente e le sue capacità di interdire e costruire, oltre a quelle balistiche, sia stato un problema da non sottovalutare per la Fiorentina di inizio stagione guidata da Iachini. A distanza di quattro mesi e mezzo, il tecnico marchigiano si ritrova in squadra un’arma in più: da allora Pulgar è cresciuto tantissimo, soprattutto nel rendimento ma anche nella presenza fisica nelle varie zone del campo.

Regista classico non lo è mai stato nemmeno lui, e mai probabilmente lo sarà, però ha visione di gioco e tempi per sopperire al dinamismo non eccelso. La Fiorentina delle ultime settimane ha trovato nell’ex Bologna l’uomo che cercava per avere il giusto equilibrio tra le due fasi principali di gioco e il sudamericano, di suo, ha aggiunto una qualità superiore. Per Iachini una nuova certezza dalla quale ripartire.