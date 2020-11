Iachini, a Parma potrebbe non bastare la vittoria. Idee Prandelli e Montella, Sarri…

L’ennesimo capitolo di una storia che rischia di riproporsi, come nel post Spezia-Fiorentina. Descrive così Il Corriere Fiorentino le ultime 48 ore in casa viola, con Iachini perennemente in bilico e appeso ad un filo sempre più sottile. Le voci sul possibile esonero, i vertici tra i dirigenti, i confronti con squadra e allenatore. Poi, la conferma. Era accaduto allora e si è ripetuto adesso. Il fattore tempo – si legge – ha giocato un ruolo importante nella scelta: con meno di una settimana a disposizione prima della gara di Parma ed il sostituto in panchina da trovare, il rischio era di arrivare troppo lunghi. Il sentore forte, però, è che quello del Tardini sarà l’ultimo bonus per il tecnico ascolano.

Ma a Iachini potrebbe non bastare la vittoria, serve qualcosa in più. Un segnale forte, un’inversione di tendenza netta rispetto alle ultime uscite. Difficile che la squadra riesca a superare in un colpo solo tutte le difficoltà, per questo Barone e Pradè avrebbero cambiato guida tecnica da tempo. Commisso sta resistendo con tutte le sue forze ma piano piano la sua fiducia in Iachini si sta scalfendo. Le alternative? La prima scelta resta Sarri, ma sembra restio ad accettare l’incarico in corsa. Stesso discorso per Spalletti, mentre Mazzarri non entusiasma il presidente. Torna quindi di moda l’idea del traghettatore, con due nomi su tutti: Prandelli e Montella. Il primo è già pronto a dire di sì.