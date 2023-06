I problemi fisici tormentano Arnautovic: “Ho dolore, non ci sto con la testa”

Dopo aver disputato il secondo tempo in Austria-Svezia, finita 2-0, Marko Arnautovic, obbiettivo per l'attacco della Fiorentina, ha lanciato un allarme che crea ansie e preoccupazioni anche nel mondo Bologna. "Riesco a malapena a muovermi, ho dolore al piede. Mi fa male, so cosa posso fare e come aiutare la squadra, ma ora non posso fare l’ultimo sprint, ogni contatto con la palla è un dolore, la testa non c’è". L'attaccante austriaco non ha quindi parlato di mercato, ma figuratevi come poteva farlo alla luce di quella che è la realtà, anzi, è come se per il momento si fosse tolto addirittura dalla giostra, anche perché chi andrebbe su di lui stando così come stanno le cose a oggi.