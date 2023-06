Sabiri, lo sapevate? Ha reso alla Lazio lo sgarbo di Milinkovic-Savic

La Nazione in edicola oggi si concentra sul profilo di Abdelhamid Sabiri, il primo rinforzo estivo della Fiorentina prelevato a gennaio dalla Sampdoria per poco più di due milioni e lasciato in prestito nella polveriera ligure fino a fine stagione. L'ultima apparizione in maglia blucerchiata proprio a Firenze, il 30 aprile, quando ha donato la maglia a un piccolo connazionale facendo infuriare i tifosi ospiti: da quel momento se n'è tornato in Germania, date le sue origini, e non ne ha più voluto sapere di Stankovic e della sua banda.