I numeri del bilancio della Fiorentina: dal rosso di giugno all’attivo estivo

I numeri

Nella scorsa sessione estiva il club ha effettuato acquisti per 55 milioni e 655 mila euro e cessioni per 64 milioni e 710 mila euro. Le operazioni, in entrata e in uscita, non comprendono la quota di riscatto dei prestiti ed eventuali bonus. L’arrivo più oneroso è Pongracic, che per il trasferimento a titolo definitivo dal Lecce è costato 15 milioni. Segue Moise Kean: 13 milioni alla Juventus ripagati a suon di gol. Sul podio Richardson con 9 milioni e 25 mila euro. Medaglia di legno per Gudmundsson con 5 milioni e 850 mila euro per il prestito con diritto di riscatto fissato a 17 milioni più bonus. Cinque milioni per Moreno, 4 per Colpani, 1,5 sia per Adli che per Bove (rispettivamente con diritto e obbligo di riscatto) e 750 mila euro per il prestito con opzione di Gosens. Fanalino di coda Boskovic, il giovanissimo difensore croato acquistato per l’under 17 viola a 30 mila euro. Zero euro per De Gea, arrivato da svincolato ma utilissimo alla causa viola.