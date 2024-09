Gudmundsson in gruppo: vede la Lazio e finalmente il debutto in viola

Albert Gudmundsson vede la prima convocazione in maglia viola contro la Lazio. Ne scrive La Gazzetta dello Sport a proposito del colpo di mercato della Fiorentina per il quale cresce l'attesa della piazza per vederlo finalmente in campo. Anche e soprattutto su di lui punta Palladino per risollevare le sorti di una stagione per adesso senza vittorie. In campionato solo tre pareggi e una sconfitta, domenica scorsa contro l'Atalanta a Bergamo. Arrivato il 16 agosto, l'islandese non è ancora riuscito ad esordire, bloccato prima da un problema al polpaccio e poi dal processo che lo vede coinvolto in patria. Ieri si è allenato in gruppo, agli ordini di Palladino. Domenica contro la Lazio sarà tra i convocati. Probabilmente con i biancocelesti Gud sarà impiegato a gara in corso, in un inserimento graduale per evitare ricadute.