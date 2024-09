Radio Bruno: “Fiorentina a lavoro in campo. Gudmundsson in gruppo”

La sfida di domenica contro la Lazio si avvicina, ed emergono nuovi dettagli sul possibile esordio in magia viola di Albert Gudmundsson.

Secondo quanto riportato da Radio Bruno infatti, la Fiorentina oggi è scesa in campo per preparare la sfida di domenica contro la Lazio. Dopo l'assenza di Bergamo, anche Albert Gudmundsson si è allenato con il resto della squadra, e sicuramente sarà tra i convocati di mister Palladino. In dubbio la partenza dal 1' minuto, ma contro la Lazio, i viola potranno contare finalmente sul talento islandese.