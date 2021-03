Gravina: “Figc al fianco di Nardella. Recovery occasione di sviluppo”

Sul Corriere Fiorentino di stamani troviamo un’intervista al presidente federale Gabriele Gravina, sul tema stadio “Franchi”. Il numero uno della Figc spiega come l’idea di inserire il museo della Nazionale, all’interno del nuovo Franchi, sia una proposta avanzata dal sindaco Nardella. Nata dal recente incontro di Roma per discutere dell’importante progetto di riqualificazione dell’impianto di Campo di Marte. Nel quale la Federcalcio può recitare un ruolo importante. Gravina, infatti, ribadisce la disponibilità a fare del Franchi un moderno polo museale, «capace di attrarre grandi flussi turistici».

È questo – continua Gravina – il momento di trovare una soluzione agli spazi limitati di Coverciano. Un progetto per rendere Firenze ancor più la casa della Nazionale. Reputa la strada giusta utilizzare i fondi del Recovery Fund, per rinnovare gli stadi italiani. Per poi ricordare come – insieme al Coni e alla Lega – abbiano chiesto al governo di inserire una voce specifica per l’impiantistica sportiva, non solo di alto livello. L’obiettivo è mettere in sicurezza e ammodernare migliaia di strutture sul territorio nazionale: «una grande occasione di sviluppo».