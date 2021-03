Gravina sul Viola Park: “Serve un cambiamento. Nuovo Franchi? Massima vicinanza a Nardella”

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, è intervenuto questa mattina in diretta streaming sul canale delle Commissioni consiliari. Su invito di Fabio Giorgetti, presidente della Commissione cultura e sport, Gravina ha avuto modo di affrontare anche il tema del Viola Park, queste le sue dichiarazioni.



Stiamo vivendo un momento di grande difficoltà e il calcio di base è quello che sta soffrendo maggiormente. Stiamo cercando con grande tenacia di far capire quanto sia fondamentale la pratica dello sport. La cultura sta cercando di ottenere la possibilità di riaprire cinema e teatri con percentuali minime. Io credo che non ci sia nulla di offensivo nel declinare un concetto a me tanto caro che “Lo sport è cultura”. In stadi da sessantamila posti far entrare qualche migliaio di persone non credo sia un problema. Infrastrutture, Viola Park? Considero che il mondo del calcio, sotto il profilo aziendale, debba potenziare di pari passo settore giovanile e infrastrutture. Ho scritto con piacere al presidente Draghi accettando le parole giunte a Roma da Firenze da parte di Barone e Commisso che si sono sentiti penalizzati per la realizzazione della casa nuova della Fiorentina. Una costruzione così importante, un luogo dove potersi vedere e incontrare, da vivere quotidianamente. Il nostro paese è molto indietro dal punto di vista delle infrastrutture. Oggi non possiamo più pensare di andare avanti nelle condizioni attuale, serve il cambiamento, non il galleggiamento. Avere infrastrutture significa diffondere la possibilità di offrire ai nostri figli di svolgere la pratica sportiva in sicurezza e con maggiore dignità.