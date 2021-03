Nardella: “Viola Park di interesse pubblico, dalla parte di Bagno a Ripoli”

Il sindaco di Firenze Dario Nardella è intervenuto sulle frequenze di Radio Bruno, ospite del “Pentasport”:

Viola Park? Il problema della burocrazia in Italia va affrontata che ci sia o non ci sia Rocco. Ho già rassicurato il sindaco Casini che, come città metropolitana, ci costituiremo in giudizio per poter difendere le ragioni dell’interesse pubblico a realizzare le opere. C’è un interesse pubblico ed è giusto che gli enti pubblici le difendano. Non voglio creare allarmismo, ma purtroppo è successo tante volte che i ricorsi abbiano bloccato molte opere importanti.