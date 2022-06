Giovanili gigliate: pioggia di conferme sulle panchine delle Under

Per la cantera viola è stata un'annata più che positiva, e come riporta il Corriere dello Sport, la società è intenzionata a premiare l'operato dei suoi tecnici.

A partire da mister Alberto Aquilani , che con la sua Primavera dal 2020 è riuscito a portare a casa ben quattro trofei (tre Coppe Italia ed una Supercoppa). L'ex collaboratore di Beppe Iachini, aveva il contratto in scadenza a fine giugno ed ha fatto valere di comune accordo con la società l'opzione per rinnovare sino al 2023 nonostante fosse stato ricercato anche da altre squadre di pari categoria come Inter e Roma, ed anche nella serie cadetta dal Pescara.

Non solo Aquilani. La Fiorentina vuole confermare anche gli altri tecnici delle formazioni nazionali giovanili, e sono pronte le panchine della prossima stagione anche per Papalato, Magera, Galloppa e Capparella. Tutte le squadre che vanno dall'Under 18 all'Under 15 hanno infatti raggiunto il tabellone conclusivo delle finali scudetto. L'U15 di Magera ha mancato di un soffio il tricolore,perdendo a Tolentino in finale con il Milan. Come del resto anche l'under 13 gigliata anch'essa vicecampione di Italia.